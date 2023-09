Golf: Ryder Cup, equilibrio in quota, Europa per la vittoria punta sulla coppia d’assi Ram-Mcllroy

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - Partirà venerdì 29 settembre, con i primi quattro fourball e altrettanti foursome, la prima edizione italiana della Ryder Cup, in programma a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, per quella che sarà la sfida numero 44 tra Stati Uniti ed Europa...

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – Partirà venerdì 29 settembre, con i primi quattro fourball e altrettanti foursome, la prima edizione italiana della Ryder Cup, in programma a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, per quella che sarà la sfida numero 44 tra Stati Uniti ed Europa. Previsto grande equilibrio in quota per una sfida avvincente che si giocherà sui dettagli: su William Hill è offerta precisamente in parità, a 2,05, il successo di entrambi i team, con il pareggio – che lascerebbe il trofeo ai campioni in carica, in questo caso gli Stati Uniti – visto a 12 volte la posta.

Per quanto riguarda lo specifico della competizione, per il primo giorno di gara – secondo gli esperti di Planetwin365 – leggero vantaggio a favore degli americani, proposti avanti dopo le prime otto sfide a 2,40 contro il 2,50 dell’Europa. Sale invece a 3,50 una possibile parità. Sono tanti i fuoriclasse di scena al “Marco Simone Golf & Country Club, con la formazione statunitense che punta senza dubbio sull’attuale numero uno del mondo Scottie Scheffler, dato a 5 come il golfista che porterà più punti alla squadra, seguito a 6 dal compagno di squadra Patrick Cantlay. In casa europea invece occhi puntati su John Ram, campione del Masters 2023, favorito come miglior scorer del gruppo di capitan Donald, a quota 5, con una leggenda come Roy Mcllroy, leggermente attardato a 5,25.