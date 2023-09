Golf: Ryder Cup, Europa in vantaggio per 9 ½ a 2 ½ sugli Usa

Guidonia, 30 set. - (Adnkronos) - L'Europa è in vantaggio per 9 ½ a 2 ½ sugli Stati Uniti a metà della seconda giornata di Ryder Cup, in corso di svolgimento al 'Marco Simone' di Guidonia. In mattinata l'Europa allunga grazie a tre vittorie nei quattro...