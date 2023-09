Golf: Ryder Cup, la conferenza dei due capitani dà il via alla settimana di gara

Roma, 25 set. - (Adnkronos) - E’ tutto pronto per la 44/a edizione della Ryder Cup che per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si svolgerà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) dal 29 settembre al 1° ottobre. La g...

Roma, 25 set. – (Adnkronos) – E’ tutto pronto per la 44/a edizione della Ryder Cup che per la prima volta nella sua storia quasi centenaria si svolgerà in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) dal 29 settembre al 1° ottobre. La grande settimana è iniziata su un doppio fronte, con la prima conferenza stampa dei due capitani Luke Donald (Team Europe) e Zach Johnson (Team Usa) nel club ospitante fino alla Cerimonia d’Apertura della Junior Ryder Cup e gare di esibizione sul putting green, dall’Anfiteatro romano di Sutri al Golf Nazionale. Da domani, martedì 26 settembre, si entra nel vivo con gli allenamenti delle squadre e con l’apertura dei cancelli al pubblico, mentre si svolgerà la prima giornata della Junior Ryder Cup.

I due capitani Luke Donald e Zach Johnson sono stati i primi ad entrare in scena in attesa dell’evento. “Sono molto eccitato per la sfida che ci attende -ha detto Donald-. E’ stato un lungo periodo di crescita e ora sono entusiasta della squadra che ho a disposizione: tutti si sentono pronti e direi quasi impazienti di cominciare. Sarà un grande spettacolo in un luogo dove per la Ryder Cup è stato fatto un lavoro straordinario. Inizieremo con gli incontri di doppio foursome, contrariamente a quanto accade di solito in Europa, perché ritengo che per noi sia la cosa migliore e quindi vorrei partire con un vantaggio. Per quanto riguarda la squadra penso di avere, dopo il lavoro fatto insieme ai vice capitani, il miglior gruppo possibile”.

“Il viaggio nelle ultime 24 ore è stato facile, mentre quello dell’ultimo anno che ci ha portato fin qui è stato lungo e complesso -ha sottolineato il capitano statunitense-. Fare il capitano è molto più difficile che essere un giocatore in Ryder. Occorre gestire i diversi personaggi, farti venire delle idee sia sul modo di farlo che per aiutare il team. Ci sono responsabilità diverse da quelle di gioco, ma le ho affrontate con piena dedizione e ho cercato di godermi ogni momento del mio lavoro. Abbiamo un compito difficile perché sono trent’anni che non vinciamo in Europa. I ragazzi sono consapevoli di questa difficoltà, ma sanno anche di avere una grande opportunità per cambiare le cose. Ho molta fiducia in loro e su quanto abbiamo costruito. In merito al campo penso che rappresenti la miglior sfida possibile per entrambe le formazioni. Tiger Woods? Non sarà con noi, ma utilizzeremo la sua conoscenza, la sua saggezza e la sua passione nel miglior modo possibile”.

Saranno 24 i protagonisti in campo. Per il Team Europe: il nordirlandese Rory McIlroy, lo spagnolo Jon Rahm, il norvegese Viktor Hovland, gli inglesi Tyrrell Hatton,Tommy Fleetwood, Justin Rose e Matt Fitzpatrick, l’irlandese Shane Lowry, lo scozzese Robert MacIntyre, l’austriaco Sepp Straka, il danese Nicolai Hojgaard e lo svedese Ludvig Aberg. Vice capitani i due azzurri Edoardo e Francesco Molinari (per la prima volta due fratelli in questo ruolo nella storia del torneo) insieme al danese Thomas Bjorn, al belga Nicolas Colsaerts e all’iberico Josè Maria Olazabal. Per il Team Usa: Scottie Scheffler (n. 1 del World Ranking), Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa, Xander Schauffele, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Justin Thomas, Collin Morikawa, Sam Burns e Rickie Fowler. Vice capitani: Steve Stricker, Davis Love III, Jim Furyk, Fred Couples e Stewart Cink.

I capitani torneranno nuovamente a parlare martedì 26, dopo l’allenamento che entrambe le squadre, come detto, effettueranno davanti al pubblico. Infatti il Marco Simone Golf & Country Club aprirà i cancelli a partire dalle ore 6,15 del mattino. Sono attesi circa 250.000 spettatori da tutto il mondo (arriveranno appassionati da 85 differenti Nazioni, con richieste per assicurarsi un biglietto pervenute da 140 Paesi). Dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Germania e all’Irlanda. Questi i Paesi (in termini di spettatori) più rappresentati.

La suggestiva Cerimonia d’Apertura avvenuta nell’Anfiteatro romano di Sutri ha anticipato la Junior Ryder Cup, 12/a edizione della sfida a livello Under 18 tra il Team Europe e il Team USA, confronto tra squadre di dodici giocatori, sei ragazzi e sei ragazze. Per la prima volta il torneo si disputerà su tre giornate, dal 26 al 28 settembre. Nelle prime due, al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), la casa del golf italiano, avranno luogo prima sei match di foursome e poi altrettanti di fourball, mentre nella terza si svolgeranno i 12 singoli al Marco Simone Golf & Country Club (con diretta TV su Sky).

Alla Cerimonia d’Apertura sono intervenuti; Stefano Mazzi, Vice Presidente Federale; Alessandro Rogato, Presidente del Golf Nazionale; Matteo Amori, Sindaco di Sutri; Ian Randell, Board Member Ryder Cup e i capitani delle due squadre, lo scozzese Stephen Gallacher (Team Europe) e Paul Levy (Team Usa). Presenti Gian Paolo Montali, Direttore Generale Progetto Ryder Cup 2023, i consiglieri Stella Coppi, Celso Lombardini, Alberto Treves de Bonfili e Andrea Pischiutta e il Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Stefano Frigeri.

Due azzurri, Francesca Fiorellini e Giovanni Daniele Binaghi, faranno parte del Team Europe che comprende l’inglese Kris Kim, l'irlandese Sean Keeling, il tedesco Peer Wernicke, lo scozzese Connor Graham, l'ucraino Lev Grinberg, le spagnole Rocio Tejedo e Andrea Revuelta, le svedesi Nora Sundberg e Meja Örtengren e la tedesca Helen Briem, La compagine statunitense sarà composta dalle girls Leigh Chien, Kylie Chong, Gianna Clemente, Anna Davis, Ryleigh Knaub e Yana Wilson e dai boys Jackson Byrd, Billy Davis, fratello gemello di Anna, Nicholas Gross, Will Hartman, Jay Leng jr e Miles Russell.

Nel torneo, che torna dopo cinque anni a causa della sospensione per la pandemia, il bilancio è favorevole agli statunitensi con sette vittorie contro tre sconfitte e un pari con trofeo rimasto alla squadra continentale perché detentrice. Gli americani si sono imposti nell’edizione inaugurale (1997) e poi nelle ultime sei, mentre il Team Europe ha prevalso nel 1999, 2002, 2004 e con il pari nel 2006. Trentanove broadcaster coinvolti e non solo. In Italia, la Ryder Cup sarà trasmessa in diretta da Sky e Rai.