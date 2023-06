Golf: Us Open, vittoria dello statunitense Clark

Los Angeles, 19 giu. -(Adnkronos) - L'americano Wyndham Clark a Los Angeles ha superato due big mondiali come Rory McIlroy e Scottie Scheffler (numero 1 del world ranking) e vinto la 123esima edizione dello Us Open. In California, il 29enne di Denver (Colorado) ha conquistato il primo Major del...

Los Angeles, 19 giu. -(Adnkronos) – L'americano Wyndham Clark a Los Angeles ha superato due big mondiali come Rory McIlroy e Scottie Scheffler (numero 1 del world ranking) e vinto la 123esima edizione dello Us Open. In California, il 29enne di Denver (Colorado) ha conquistato il primo Major della sua carriera imponendosi con un totale di 270 (64 67 69 70, -10) colpi davanti appunto al nordirlandese McIlroy, 2/o con 271 (-9), e a Scheffler, terzo con 273 (-7).

Quinto giocatore consecutivo a celebrare il primo Major allo Us Open, Clark prima di questa impresa aveva un 75esimo posto nel Pga Championship 2021 come miglior risultato in un torneo Slam. Dopo l'exploit dello scorso maggio nel Wells Fargo Championship (Pga Tour), ha realizzato il capolavoro in un torneo attesissimo, il primo così importante dopo la pace tra circuiti. Che gli ha fruttato 3.600.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 20.000.000 (il più alto nella storia del torneo), permettendogli di balzare dalla 32/a alla 13/a posizione nel world ranking. Ora quarto nella FedEx Cup, Clark sia nel 2021 che nel 2022 è uscito al taglio allo US Open.