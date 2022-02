Gonfiore addominale: i migliori rimedi naturali

Il gonfiore addominale è una condizione comune che, grazie ad alimenti adatti, permette di sentirsi più leggeri favorendo anche una buona digestione.

Dopo aver mangiato troppo ed essersi lasciati andare a determinati stravizi, può capitare di avvertire gonfiore addominale, un fastidio molto comune che colpisce diversi soggetti. Un fastidio a cui è possibile rimediare con alcune soluzioni naturali e qualche modifica nella propria alimentazione e dieta.

Gonfiore addominale

La sensazione di pesantezza e di gonfiore addominale è una condizione più comune di quanto si pensi. Sono tantissimi i soggetti che ne soffrono. Solitamente è causato da un accumulo di gas presente nello stomaco o nell’intestino. Può anche essere dovuto a un dolore intenso e forte difficile da tollerare.

Si consiglia di rivolgersi a un esperto del settore quando il gonfiore addominale continua nonostante le raccomandazioni e gli accorgimenti alimentari.

In alcuni soggetti, può essere associato anche ad altri malesseri quali diarrea, dolori addominali molto forti, perdita di peso, a volte ingiustificata e anche dolore al petto.

Dopo alcune ore in seguito al pasto, è possibile avvertire un forte gonfiore al ventre al punto che si ha l’impressione quasi di scoppiare. Uno dei rimedi migliori per attenuare questo gonfiore e senso di pesantezza che si avverte è cominciare a masticare bene ogni boccone e mangiare in maniera lenta senza abbuffarsi.

Un disturbo innocuo e passeggero che è possibile evitare oppure prevenire prestando attenzione ad alcuni accorgimenti. Prima di tutto, si consiglia di evitare le bevande gassate che causano gonfiore. Si consiglia anche il consumo di alimenti come i cereali che sono ricchi di fibre e favoriscono una buona digeribilità come l’integratore Supremo Slim 5, un prodotto da assumere per attenuare il senso di gonfiore alla pancia.

Gonfiore addominale: cause

I motivi per cui molti soggetti possono soffrire di gonfiore addominale sono vari.

I problemi a livello gastrointestinale e quindi una pessima digestione sono sicuramente tra le cause che incidono sulla pancia gonfia. Tra i fattori che sono ritenuti responsabili di questo fastidio vi sono aver mangiato troppo, magari dopo un evento o un pranzo.

Assumere tantissimi alimenti ricchi di fibre come legumi e cereali può comportare una pancia gonfia e quindi un gonfiore addominale. Ci possono essere anche delle difficoltà a metabolizzare alcuni nutrienti come una intolleranza a qualche alimento come il lattosio oppure la celiachia, quindi l’intolleranza al glutine.

La causa principale del gonfiore addominale è sicuramente l’accumulo eccessivo di gas nel tratto digerente che dipendono dall’ingestione di aria o dai processi fermentativi intestinali. Una dieta scorretta, quindi il consumo di alimenti non adatti e sforzi successivi possono portare a gonfiore che tende a presentarsi nella parte inferiore della pancia.

Lo stress, le intolleranze alimentari portano a questo fastidio che si accompagna anche a dolore più o meno forte. Il gonfiore addominale determina la creazione di reflusso acido e quindi bruciore di stomaco. Per prevenirlo, è consigliabile consumare i pasti sempre alla stessa ora in modo da favorire la digestione.

Gonfiore addominale: miglior rimedio

Per attenuare e alleviare il gonfiore addominale e quindi favorire una buona digestione, si consiglia di supportarlo con un integratore a base naturale, come Supremo Slim 5 che riduce i grassi aiutando a perdere i chili in eccesso e a prevenire l’obesità. Un prodotto notificato dal Ministero della Salute che è privo di effetti collaterali.

Un integratore usato da tutti coloro che vogliono perdere peso in modo naturale e sano. Supremo Slim 5 è in vendita sotto forma di gocce da diluire in acqua. Se assunto in modo regolare e costante, permette di ridurre i lipidi in eccesso, bruciare i grassi trasformandoli in energia ed eliminare le calorie. Stimola il metabolismo agendo anche sul senso di fame e dando sazietà.

Un drenante naturale che integra i cinque elementi naturali, da qui appunto il nome, per una forma fisica migliore. Stimola anche la motilità dell’intestino per una buona evacuazione e la funzione dell’intestino aiutando anche a raggiungere una buonissima forma fisica.

Supremo Slim 5 si chiama in questo modo per i cinque ingredienti tutti naturali di cui si compone e che sono:

Guaranà: mitiga l’appetito dando energia e riequilibra l’intestino

mitiga l’appetito dando energia e riequilibra l’intestino Betulla: una pianta a base di carotene, tannini e vitamina C che scioglie i grassi in eccesso, migliora l’attività epatica

una pianta a base di carotene, tannini e vitamina C che scioglie i grassi in eccesso, migliora l’attività epatica Glucomannano: regola il senso di fame, controlla i livelli di zucchero nel sangue e il metabolismo dei grassi

regola il senso di fame, controlla i livelli di zucchero nel sangue e il metabolismo dei grassi Gynostemma: una pianta di origine asiatica dalle proprietà antiossidanti che combatte il colesterolo alto e l’obesità

una pianta di origine asiatica dalle proprietà antiossidanti che combatte il colesterolo alto e l’obesità Cannella: una spezia che tiene sotto controllo i livelli del diabete, sazia attenuando il senso di fame

Una formula come Supremo Slim 5 originale ed esclusiva non si acquista nei negozi fisici o siti online, ma bisogna digitare il sito ufficiale del prodotto, riempire il modulo con i dati personali per finalizzare l’acquisto. Una confezione è in promozione al costo di 49€ invece di 82 pagando con Paypal, carta di credito e anche contanti al corriere.