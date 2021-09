Google: all'ex Ceo Eric Schmidt laurea honorem Bologna Business Scholo

Bologna, 2 set. – (Adnkronos) – Il prossimo 10 settembre a Bologna Eric Schmidt, co-fondatore di Schmidt Futures e già CEO e Presidente di Google, riceverà la Laurea ad Honorem in Direzione Aziendale il 10 settembre. L’evento si svolgerà in Piazza Maggiore dove più di 1.500 partecipanti ai master di BBS riceveranno il diploma, alla presenza del Rettore Francesco Ubertini, del Dean Massimo Bergami, e del Presidente di BBS Romano Prodi.

Schmidt – imprenditore, filantropo e storico leader di Google per vent’anni – pronuncerà la sua Lectio Magistralis prima della Graduation 2020-2021 di Bologna Business School, l’evento che segna la conclusione del percorso di apprendimento dei partecipanti ai Master Universitari ed Executive della business school dell’Alma Mater. La cerimonia coincide con il 20° anniversario di BBS che ha iniziato le attività il 12 settembre 2001: oggi BBS annovera oltre 50 programmi didattici, quasi 2000 partecipanti all’anno, più di 500 imprese coinvolte in una rete virtuosa di relazioni e collaborazione.

Il conferimento della Laurea Honoris Causa a Eric Schmidt da parte del più antico Ateneo del mondo occidentale è stato proposto dal Dipartimento di Scienze Aziendali come riconoscimento del ruolo che Schmidt ha avuto in numerosi settori, come si legge tra le motivazioni della Laurea ad Honorem che lo definiscono “uno dei più̀ importanti dirigenti d’impresa dell’era contemporanea, sia per i risultati conseguiti come executive e per l’impatto sulla società della sua esperienza professionale più significativa, sia per il suo impegno in accademia e in enti governativi, come per la sua attività̀ filantropica”.

Eric Schmidt è stato Amministratore Delegato e Presidente di Google dal 2001 al 2011, Presidente Esecutivo dal 2011 al 2018 e più recentemente Consigliere Tecnico dal 2018 al 2020. Tecnologo visionario e figura centrale negli anni di sviluppo industriale e sistemico della Silicon Valley, Schmidt è stato alla guida dell’azienda californiana nel periodo della sua vertiginosa crescita nello scenario internazionale: a lui si deve la trasformazione di una start-up fondata da due giovani informatici in una delle imprese più influenti del mondo.