Google ha pagato 326 milioni di tasse evase al Fisco italiano

Milano, 19 feb. (askanews) – Google ha versato al fisco italiano 326 milioni di euro di tasse non pagate. Lo ha fatto sapere la Procura di Milano che ha archiviato quindi il procedimento penale nei confronti della multinazionale americana.

Il periodo incriminato è quello che va dal 2015 al 2019, durante il quale, secondo quanto spiegano i magistrati milanesi, si è verificata “l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi prodotti in Italia e l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali di sostituto d’imposta”, scoperta grazie alle indagini della Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano.

Al termine delle attività tributarie, la società (che in Europa ha sede in Irlanda) ha optato per la conclusione di un accordo provvedendo al versamento in un’unica soluzione di 326 milioni di euro a titolo di imposte, sanzioni e interessi, mettendo fine al procedimento. Già nel 2017 Google aveva versato al Fisco italiano 306 milioni di euro in seguito ad indagini della Guardia di Finanza.