Continuano i preoccupanti tagli operati nell’ultimo periodo dai giganti della tecnologia mondiale a scapito dei dipendenti.

Poco dopo che il rivale Microsoft ha comunicato la volontà di licenziare circa 10 mila persone è il turno di Google, che secondo Reuters ne dovrebbe mandare “a riposo” circa 12 mila.

Google, le dichiarazioni

A comunicarlo è Alphabet Inc., società a cui fa capo Google, nella persona del CEO Sundar Pichai, che dice: “Questi sono momenti importanti per affinare i nostri obiettivi, rivedere la base dei costi e dirottare i nostri talenti e i nostri capitali verso le principali priorità” per poi aggiungere che negli anni della pandemia la società ha potuto contare su una crescita esponenziale.

Per gestirla, le assunzioni hanno seguito un percorso “molto differenze dalla realtà economica che stiamo affrontando oggi”.

Non solo Google e Microsoft

Non solo Microsoft e Google stanno tagliando su costi e dipendenti. A metà novembre anche Amazon aveva licenziato circa 10 mila dipendenti. Lo stesso era successo a Facebook qualche tempo fa, nel luglio del 2022, con un piano di “ristrutturazione” severo e penalizzante che aveva portato alla liquidazione di 11 mila persone.

Resiste, fino a ora, Apple, che non ha ancora annunciato licenziamenti di massa.

Le motivazioni dei licenziamenti

Secondo alcuni esperti del settore, più che di un taglio totale di fondi si parla di una questione di investimenti. In questo momento, infatti, Google, Microsoft e gli altri starebbero concentrando patrimoni, energie e forza lavoro nello sviluppo delle intelligenze artificiali. A questo, si aggiunge un periodo di generale incertezza economica.