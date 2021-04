Grazie alle ultime novità di Google Maps, si potrà contribuire a tutelare l'ambiente. Scopriamo in che modo!

In un mondo dove l’ambiente è stato ormai ampliamente compromesso dalle azioni dell’uomo, Google Maps, tende una mano verso madre natura, lavorando nel suo piccolo su un’idea a dir poco eccezionale.

La novità in casa Google

Le ultime news che provengono dalla famosissima azienda, riguardano lo studio di alcuni importanti aggiornamenti per una delle app più usate al mondo come navigatore satellitare, stiamo parlando naturalmente di Google Maps.

In particolare, questi aggiornamenti hanno come protagonista l’ambiente e la sua tutela. Pare infatti che Google abbia deciso di inserire nella sua App, la possibilità di selezionare percorsi amici dell’ambiente, ossia percorsi che abbiano gli stessi tempi di percorrenza di un percorso normale, ma che abbiano il vantaggio di generare un minore impatto sull’ ambiente.

Per mettere in atto tutto ciò, lo Staff di Google sta lavorando ad un’analisi comparata di fattori che possano ridurre l’impatto ambientale e i consumi di carburante, permettendo così di ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’aria.

Come funzionerà questa novità?

L’utilizzo dell’applicazione non muterà radicalmente dopo questi aggiornamenti, infatti si potrà utilizzare l’app come sempre.

L’unica differenza sarà data dal fatto che una volta cercato un itinerario da percorrere, Google ci offrirà la possibilità di scegliere tra diverse opzioni: l’itinerario classico o quello ecosostenibile.

Nell’ipotesi in cui l’itinerario meno inquinante, dovesse rivelarsi molto più esteso in termini di lunghezza, rispetto all’itinerario classico, la nostra App ci indicherà comunque quale tra i due itinerari è considerabile come il più ecologico.

Inoltre, l’App si occuperà di segnalarci anche eventuali zone a traffico limitato, dove sono imposte delle limitazioni sulla circolazione dei veicoli per via di un forte riguardo sulle emissioni.

Quando avremo gli aggiornamenti su Google Maps?

In Italia è ancora, presto, ma pare che negli USA, le novità potrebbero entrare in vigore già da quest’anno.

Che dire, aspettiamo con ansia di dare una mano all’ambiente, guidati da un validissimo aiuto!

Grazie Google (anche da parte dell’ambiente).

