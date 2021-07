Google, multa antitrust francese da 500 mln euro per uso news

Milano, 13 lug. (askanews) – L’autorità francese della concorrenza ha inflito a Google una multa da 500 milioni di euro per non avere rispettato in pieno le disposizione imposta dal regolatore nell’ambito di una disputa con gli editori media del Paese.

Il gruppo big tech Usa deve presentare entro due mesi una proposta su come intende compensare agenzie e altri media per l’utilizzo delle loro notizie. Se non lo farà, subirà un’ulteriore sanzione di 900mila euro al giorno.

Google si è detta delusa dalla decisione e sostiene di aver agito in buona fede durante l’intero processo.