Google prepara la rivoluzione quantistica con "Quantum Echoes"

Milano, 23 ott. (askanews) – Google ha annunciato, in un paper su Nature, di aver creato un algoritmo quantistico, nominato “Quantum Echoes”, che darà una svolta alla tecnologia portandola sempre più vicina ad applicazioni pratiche nel mondo reale impensabili per dispositivi tradizionali, compresi i super computer. Applicazioni in grado di svelare informazioni finora inaccessibili di molecole, magneti, buchi neri.
Uno strumento, ha spiegato Vadim Smelyanski di Google “che va 13mila volte più veloce di qualsiasi altro algoritmo classico di uno dei più veloci supercomputer al mondo”
Secondo il colosso di Mountain View si tratta del primo algoritmo quantistico “capace di vantaggio quantico verificabile su hardware”. Un vantaggio cioè misurabile, perché il suo calcolo ripetuto su qualsiasi altro computer quantistico dà lo stesso risultato. È la prima volta nella storia che succede.
L’algoritmo si basa sul chip Willow, presentato un anno fa come rivoluzionario per il settore da Google, per la capacità di ridurre i margini di errore in modo esponenziale e la velocità: ha fatto un calcolo in meno di 5 minuti che richiederebbe a uno dei supercomputer odierni più veloci 10 septilioni (10 alla 25) di anni: 10 seguito da 25 zeri, più grande dell’età dell’Universo.