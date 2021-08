Google svela Pixel 6 e Pixel 6 Pro, con il processore Tensor

Roma, 3 ago. (askanews) – A sorpresa Google ha svelato i nuovi telefoni Pixel 6 e Pixel 6 Pro, dotati del primo processore per smartphone del colosso web, Google Tensor. I due modelli di super design e colori vari saranno rilasciati in autunno, manca una data ufficiale. Il chip Tensor è pensato per implementare e portare su un altro livello le funzionalità di immagini e riconoscimento vocale, si punta tutto sull’intelligenza artificiale.

Gli smartphone di Google, con fotocamera posteriore rinnovata e posizionata in una sorta di “barra”, tentano di conquistare spazio in un mercato dominato da Samsung, Apple e marche cinesi. Ma, secondo l’azienda, il mix di hardware e software aumenterà la loro capacità di capire cosa dicono le persone, un altro passo verso un futuro di “ambient computing”.