Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Ognuno è stato attraversato da pensieri e ricordi alla notizia della scomparsa di #Gorbaciov. Quello che li riassume tutti è per me gratitudine. Un uomo che si assunse la responsabilità più difficile. Che cambiò la storia. Che pagò di persona per questo.

Giù il cappello". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter.