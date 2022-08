Gorbaciov: Peskov, 'suo romanticismo verso Occidente non giustificato'**

Mosca, 31 ago. (Adnkronos) – Il ''romanticismo'' di Mikhail Gorbaciov verso l'Occidente ''non era giustificato'' e il suo progetto di creare relazioni cordiali con i Paesi occidentali ''non ha funzionato''. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nella sua quotidiana conferenza stampa descrivendo Gorbaciov come ''una persona unica, uno statista che resterà sempre nella nostra storia''.

Peskov ha quindi spiegato che ''non è ancora stato deciso se tenere funerali di stato'', una decisione in merito verrà presa nel corso della giornata. Citato dalla Sputnik, il portavoce del Cremlino ha detto che il presidente russo Vladimir Putin invierà questa mattina un telegramma di condoglianze alla famiglia.