Gorbaciov, Scholz: “Spero in Russia abbia gli onori che merita”

Roma, 31 ago. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è augurato che il leader sovietico Mikhail Gorbaciov, scomparso il 30 agosto a 91 anni, “abbia gli onori che merita” in Russia .

“Credo che questo non sia il luogo o il momento di parlare di viaggi (per i funerali organizzati in Russia, ndr) ma forse posso approfittare della vostra domanda per fare una considerazione. Spero che lo Stato russo renda gli onori che spettano al suo ex capo di Stato e di governo”, ha dichiarato Scholz nel corso di una conferenza stampa a Meseberg, vicino a Berlino, dove è riunito con il suo governo.