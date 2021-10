Gordon Ramsay: “La cucina greca? Meglio di quella italiana”

Gordon Ramsay è finito nell'occhio del ciclone per aver affermato che la cucina greca sarebbe migliore di quella italiana.

Gordon Ramsay: la cucina italiana

Lo chef Gordon Ramsay ha scatenato un’altra bufera, questa volta affermando che la cucina greca sarebbe migliore di quella italiana allo show Gordon, Gino and Fred go Greek.

Lo chef, in compagnia di Gino D’Acampo e al maître d’hôtel francese Fred Sirieix si trovava proprio in Grecia quando ha affermato: “I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani. La cucina greca, anzi, è migliore di quella italiana”. La sua affermazione ha lasciato sbigottiti i due colleghi, e Gino D’Acampo ha presto incitato Fred Sirieix: “Digli qualcosa!”. Quest’ultimo però è parso d’accordo con Ramsay: “I Greci vivono fino a 90 anni grazie al cibo e al clima”, ha affermato, mentre Gino D’Acampo ha replicato: “Succede anche in Italia”.

Gordon Ramsay: la pasta alla carbonara

Non è la prima volta che Ramsay si attira contro delle polemiche in merito alla cucina del Bel Paese: in particolare nel 2020 aveva postato la video ricetta della sua carbonara ed era stato bersagliato dai fan italiani. La ricetta di Ramsay, oltre a prevedere un grande numero di tuorli, prevedeva l’uso del bacon al posto del guanciale e la totale assenza del pecorino romano.

Gordon Ramsay: la vita privata

Lo chef britannico è sposato dal 1996 con Cayetana Elizabeth Hutcheso. I due hanno avuto insieme cinque figli: Megan (1998), i gemelli Jack e Holly (2000), Matilda (2001) e Oscar James (2019). Di recente Ramsay ha fatto discutere per alcune delle affermazioni in merito alla sua eredità, che a quanto pare non sarebbe intenzionato a lasciare ai suoi figli: “Non mi vergogno di comprare una Ferrari, perché me la sono meritata, ma loro non hanno lavorato abbastanza per avere le stesse cose che ho io”, ha dichiarato il famoso cuoco di Hell’s kitchen, e ancora: “Tana e io vogliamo che agiscano in base alla responsabilità e al rispetto.

Se desiderano comprarsi un paio di jeans o di sneakers devono mettere da parte i soldi necessari, e così capiscono il valore del denaro”, ha affermato. Ramsay ha anche vietato ai figli di andare a mangiare nei suoi ristoranti e soprattutto di portarci i loro amici.