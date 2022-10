Gorgonzola dolce Pascoli Italiani ritirato per rischio Listeria: i lotti richiamati

Il Ministero della Salute ha diramato un'allerta alimentare per dei lotti di gorgonzola dolce Pascoli Italiani per rischio Listeria

Nella giornata di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, è stato ritirato dal mercato un lotto di Gorgonzola Dolce Dop da 300 grammi del marchio Pascoli Italiani. Questo lotto era stato contaminato da Listeria: la comunicazione è arrivata direttamente dal Ministero della Salute.

Ministero della Salute, ritirati lotti di gorgonzola dolce Pascoli Italiani per rischio Listeria

Il lotto del formaggio in questione è il 218246252, ed è stato prodotto dalla Gelmini Carlo Srl per Eurospin Italia. Il comunicato del Ministero della Salute, recita: “Il lotto è stato ritirato per possibile presenza di Listeria monocytogenes. Si invitano i consumatori che avessero già acquistato il prodotto a non consumarlo e riportarlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.”

Gli ultimi prodotti ritirati dal mercato

Il caso di contaminazione del gorgonzola non è l’unico di questi ultimi mesi. A fine settembre sono stati ritirati dei lotti di wurstel della ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE, per presenza della stessa Listeria. In quel caso c’erano stati 67 casi clinici fra cui quattro decessi tra le regioni del Nord Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.