Gori (Pd): un risultato pesante, oltre le aspettative

Milano, 10 giu. (askanews) – “È un buon lunedì mattina dopo lo spoglio per il Partito Democratico, per i candidati del Partito Democratico. Il risultato è oltre alle nostre aspettative ed è un risultato importante, pesante. Il Partito Democratico è la prima forza del gruppo socialisti democratici del Parlamento e questo lo rende essenziale per confermare la maggioranza riformista che ha retto in questi anni la Commissione Europea e per fermare l’avanzata delle destre che purtroppo si è verificata in tanti paesi europei. Questo risultato si deve al grande lavoro che si è fatto in questi mesi, a liste plurali che hanno valorizzato le diverse anime del Partito Democratico e il grande lavoro che i nostri militanti hanno fatto sul territorio. A loro un grande grazie”. Lo ha detto Giorgio Gori che è stato eletto al prossimo Parlamento Europeo: l’ex sindaco di Bergamo è stato eletto nel collegio Nord Ovest con oltre 210 mila voti, risultato che lo colloca alle spalle della sola capolista Cecilia Strada.