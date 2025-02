Gorizia-Nova Gorica, capitale europea della Cultura, "senza confini"

Gorizia, 8 feb. (askanews) – Non c’è più confine fra Gorizia in Italia e Nova Gorica in Slovenia, primi due centri urbani a diventare congiuntamente capitale europea della Cultura con lo slogan GO2025: l’inaugurazione l’8 febbraio alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Far sparire le frontiere, un’utopia celebrata da oltre 400 eventi nel corso dell’anno anche per tracciare il passato delle due città. Su Nova Gorica incombe il monastero di Kostanjevica, dove è sepolto Carlo X, ultimo Borbone re di Francia.

Ma Andrea Bellavite, scrittore, giornalista e teologo, avverte: non sono gemelle, Gorizia ha oltre mille anni di storia, l’altra appena ottanta: “Sono piuttosto due città con grandi differenze ma a me piace parlare non di due città che si unificano, ma di due città congiunte che unendosi l’una con l’altra creano una nuova realtà”.

Lo slogan di quest’anno è “go borderless”, “senza frontiere”; come i giochi di un tempo. Cosa significa però in questa nostra epoca in cui l’Europa è impegnata a chiuderli, i confini, contro l’immigrazione? Mija Lorbek, slovena a capo del progetto GO2025, spiega: “Molti progetti artistici esplorano anche come le frontiere possano essere utili in certi casi, le frontiere per la libertà e le persone ma anche per la sicurezza, che oggi rappresenta un problema per tutta l’Unione europea”.

Anjia Medved, regista slovena, pensa che Go2025 servirà anche alla riflessione sugli orrori del passato, sul sangue sparso in queste terre, e all’ascolto di tutte le persone che vivono qui con le loro varie lingue: “Le frontiere ci sono per essere superate, prima di tutto nel nostro spirito perché sono i confini a bloccarci e rinchiuderci; il buono delle frontiere è che ti spingono a guardare più in là”.

E per Flavia Turel, commerciante di Gorizia: “Il confine non c’è più, non ci sono ormai, i confini sono nella nostra testa, non devono esistere”.