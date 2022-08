Gorvaciov: Mannino, 'grande e appassionato visionario'

Palermo, 31 ago. (Adnkronos) – "Il ricordo di un grande e appassionato visionario che voleva fare della Russia una grande Democrazia. In quelle giornate a Roma che mi videro coinvolto con Gianni De Michelis ed il presidente Andreotti nella progettazione di un disegno che le forze del male travolsero.

Ed oggi la guerra atroce che la Russia ha portato in Ucraina. Fosse prevalso il disegno di Kohl ed Andreotti non sarebbe mai avvenuto questo. Ma. Andreotti non poteva immaginare che dietro l’angolo c’erano i diavoletti. Oggi onore alla memoria di Gorbacev". A scriverlo su Facebook è l'ex ministro Dc, Calogero Mannino, dopo la morte dell'ex leader dell'Unione Sovietica.