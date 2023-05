Governatore di Belgorod (Russia): "Feriti dove è entrato il nemico"

Belgorod (Russia), 23 mag. (askanews) – Prosegue l’operazione definita “anti-terrorismo” dalle autorità di Mosca, lanciata ieri nella regione russa di Belgorod, bersaglio di un’incursione di combattenti armati provenienti dall’Ucraina. Lo ha annunciato il governatore locale Viatcheslav Gladkov in un video. L’operazione è stata rivendicata su un canale Telegram che si dichiara appartenente alla “Legione Libertà per la Russia”, gruppo armato russo che combatterebbe al fianco degli ucraini, e che sarebbe all’origine di precedenti incursioni nella stessa regione.

“L’operazione di pulizia guidata dal ministero della Difesa e dalle forze dell’ordine prosegue. Per ora non dovete tornare a casa, mi rivolgo agli abitanti del distretto di Grayvoronsky, che hanno temporaneamente, e li ringrazio, lasciato le loro case”.

“In base ad alcune informazioni, ci sarebbero dei civili feriti nelle località dove è entrato il nemico – ha proseguito – Fino ad ora le forze di sicurezza non sono riusciti a raggiungerli. È la priorità di questa mattina. Spero che potremo evacuarli al più presto e portarli in una struttura medica. Non si registrano morti tra i civili”.