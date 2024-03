Governatore Toscana Giani: da Piombino le rotaie per l'Ucraina

Piombino (Li), 8 mar. (askanews) – “Oggi si sancisce quello che è il frutto della firma dei due accordi, che volutamente sono stati separati, da un lato con Jindal, gli indiani che andranno avanti con la produzione di rotaie, mentre l’altro con Metinvest, gli ucraini che assieme a Danieli hanno sottoscritto per un nuovo insediamento che dal 2027 consentirà un secondo polo siderurgico in quella che una volta era l’area ex Lucchini”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha partecipato al tavolo di aggiornamento sulle acciaierie di Piombino insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, A pochi giorni dalla firma a Roma del memorandum.

“Indubbiamente – ha aggiunto Giani- questo dà soddisfazione perché significa mettere le basi per una prospettiva che da un lato vedrà le rotaie, dall’altro la produzione di piani. Che la prospettiva del coinvolgimento di Metinvest, come abbiamo detto altre volte, potesse significare un nuovo mercato, quello delle rotaie in Ucraina, oggi è stato sancito e definito”.