Home > Askanews > Governo a Cutro, "assassini" e protesta con peluche contro corteo Governo a Cutro, "assassini" e protesta con peluche contro corteo

Cutro (Kr), 9 mar. (askanews) – Imponente schieramento delle forze dell’ordine a Cutro, in Calabria, per l’arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri al Palazzo Comunale per il Cdm dopo il tragico naufragio dei migranti. Nelle immagini dei carabinieri di Catanzaro si vede il corteo che passa lungo la via centrale del paese, accolto da manifestanti che hanno lanciato dei peluche contro le auto, hanno fischiato e gridato “assassini” e “dimissioni”.

Cutro (Kr), 9 mar. (askanews) - Imponente schieramento delle forze dell'ordine a Cutro, in Calabria, per l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dei ministri al Palazzo Comunale per il Cdm dopo il tragico naufragio dei migranti. Nelle immagini dei carabinieri di Catanzaro si vede...