Governo: A.Fontana, 'Meloni saprà portare avanti riforme che servono al Paese'

Milano, 14 ott. (Adnkronos) – "Finalmente in Italia c'è un governo che rappresenta gli italiani, che hanno votato chiaramente per una scelta politica e per un programma. Quindi non bisogna fare dei mischioni prendendo un po' da un parte e un po' dall'altra.

E' una parte ben chiara che individuerà le persone migliori". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all'evento Live In di Sky Tg24 in corso a Firenze.

"Giorgia Meloni -continua Fontana- saprà fare la scelta migliore per il bene di questo Paese, degli italiani e del centrodestra. E darà una grande dimostrazione di efficienza e capacità di portare avanti tutte quelle riforme e iniziative che servono al nostro Paese.

A partire dal problema dell'energia, sul quale, sono convinto, il governo dovrà intervenire immediatamente. Perché la situazione inizia ad essere veramente grave".