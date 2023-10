Governo: Abodi, 'Expo 2030? Dossier diventi agenda lavoro futuro'

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) - L'Italia ce la farà per Expo 2030? "Noi siamo abituati a candidarci a ospitare un grande avvenimento per poi fare quello che dobbiamo fare, che dovremmo fare a prescindere. Un cambio di passo che dovremmo cercare di garantire alla Nazione &eg...

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) – L'Italia ce la farà per Expo 2030? "Noi siamo abituati a candidarci a ospitare un grande avvenimento per poi fare quello che dobbiamo fare, che dovremmo fare a prescindere. Un cambio di passo che dovremmo cercare di garantire alla Nazione è predisporci per candidarci più autorevolmente, perché non si può vivere solo di progetti condizionati al raggiungimento di quegli obiettivi. Sembra quasi che senza Expo, o europei o olimpiadi certe cose non si possano fare allora mi domando: se dovesse andare male, di quel dossier cosa faremo?". Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi parlando a margine della convention di Fdi a Brucoli (Siracusa). "Siamo convinti che quel dossier contenga dei presupposti di sviluppo che garantiscano un rendimento sociale ed economico adeguato? Perché se così è quel dossier, per quanto "perdente", deve diventare agenda del lavoro futuro della città, altrimenti diventa ancor più grave", dice.

Poi Abodi aggiunge: "Noi cerchiamo scuse per fare quello che dovremmo fare a prescindere e non è questo lo spirito del governo".