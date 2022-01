Roma, 21 gen. (Adnkronos) – E' in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, che, tra le altre cose, varerà le misure anti-rincari per le bollette e i sostegni per i comparti più colpiti dalle ultime norme anti-Covid varate dal governo.

Ci sarà un unico dl che metterà insieme le misure per calmierare gli aumenti di luce e gas e i ristori per discoteche, turismo, sport e, più in generale, per le realtà più colpite dalle ultime strette per arginare il virus.