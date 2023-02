Roma, 23 feb. (Adnkronos) - E' appena iniziato, con mezz'ora di ritardo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo c'è anche un decreto legge che rende prorogabili di un ulteriore anno i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo per i profughi ucraini che godono...

Roma, 23 feb.

(Adnkronos) – E' appena iniziato, con mezz'ora di ritardo, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo c'è anche un decreto legge che rende prorogabili di un ulteriore anno i permessi di soggiorno in scadenza il 4 marzo per i profughi ucraini che godono di protezione temporanea. Il provvedimento in questione 360 milioni di risorse aggiuntive per i profughi ucraini nel 2023 e ulteriori 47 milioni per assistere i minori non accompagnati.