Governo: Amendola, 'come può Meloni far finta di niente su Santanchè?'

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – "Abbiamo una ministra imprenditrice spericolata, accusata di collezionare fallimenti e di non pagare dipendenti e fornitori. Santanchè intanto glissa e non risponde. In passato abbiamo visto membri del Governo dimettersi per molto meno. Come può Meloni far finta di niente?". Così su Twitter Enzo Amendola, capogruppo del Pd in commissione Esteri della Camera.