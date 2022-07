Governo: Amendola, 'da M5S scelta sbagliata, ha ragione Letta su verifica'

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – "La scelta del M5s di ieri sera non é solo sbagliata ma apre un percorso che crea effetti a catena sicuramente non positivi. Ha ragione Enrico Letta a dire che la scelta di ieri sera impone una verifica, anche se i percorsi li sceglie sempre il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio".

Così il sottosegretario Pd agli Affari europei, Enzo Amendola, a Coffee Break su La7.

"Questo è decreto che stanzia 20 miliardi per famiglie e imprese e in questa fase dell'economia italiana non mi pare poco rilevante. Questo governo nasce per un accordo di queste forze politiche, diverse. Abbiamo dato vita a questa maggioranza perchè c'era una emergenza, che non è passata, ma anzi incrementata con la guerra in Ucraina. La maggioranza si regge su questo patto".