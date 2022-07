Governo, appello associazione industry Comunicazione e del Marketing: "Draghi resti"

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Appello a restare al governo a Mario Draghi da parte degli imprenditori della industry della Comunicazione e del Marketing.

"Obe Osservatorio Branded Entertainment, Adci Art Directors Club Italiano, Iaa Italy Chapter e Club degli Eventi – si legge in una nota – si uniscono ai tanti rappresentanti delle istituzioni, dell’associazionismo di categoria, delle parti politiche e sociali nell’esprimere il proprio richiamo alla responsabilità e alla prosecuzione del Presidente del Consiglio Mario Draghi, esortandolo a proseguire nel suo mandato.

Come associazioni parte della industry della Comunicazione e del Marketing, prendiamo posizione a favore della stabilità del Governo. Con l’emergenza pandemica ancora in corso, l'incertezza economica – dettata anche dal conflitto in corso nel cuore dell’Europa – e una situazione ambientale, sociale e culturale in così rapida e imprevedibile evoluzione, riteniamo che un avvicendamento governativo destabilizzerebbe ulteriormente il nostro Paese, il mercato degli investimenti e l’intero settore della comunicazione. Esortiamo quindi il Presidente Draghi e il suo Esecutivo a proseguire la stagione di riforme intrapresa e chiediamo a tutte le forze politiche un atto di responsabilità per il bene del Paese".