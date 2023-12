Governo: Arianna Meloni, 'treno Ciampino? Orgogliosa di mio marito, andato a lavorare'**

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – "Sono stata orgogliosa di lui, ha trovato una soluzione, lui è andato a lavorare". Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria di Fratelli d'Italia, arrivando ad Atreju, rispondendo ai cronisti che le chiedevano della vicenda del treno Frecciarossa fermato a Ciampino per fare scendere il marito, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. "Se gli ho tirato le orecchie? Sinceramente no, proprio no in questo caso, in altri casi sì, in questo no", ha risposto ancora.