Governo: Barelli (Fi), 'opposizione uccello del malaugurio, dati Italia migliori altri Paesi'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "Con la Cina che ha in mano anche parte del debito pubblico americano, con la Germania locomotiva d’Europa che sta in crisi è chiaro che ci sono ripercussioni anche sull’Italia, anche se – in una crisi congiunturale mondiale – ha oggi comunque i dati migliori di Francia e Germania. Comprendo che l’opposizione, nelle sue varie forme, deve fare la sua parte, anche quella dell’uccello del malaugurio". Lo dichiara a Omnibus il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli.

"Ricordo che il centrodestra, che attualmente continua a mantenere la maggioranza netta dei consensi nel Paese, ha governato 13 anni fa l’ultima volta, mentre solo negli ultimi cinque anni il Pd ha governato l’Italia per tre anni mezzo e i 5 Stelle dall’inizio alla fine dell’ultima legislatura – prosegue -. Il governo si deve prende onori e oneri ereditati ed è pronto a farlo. Sulla sanità dobbiamo prevedere per il 2024 la riforma dell’intero sistema sanitario nazionale per risolvere una crisi che è anch’essa eredità del passato". "L’Inps ha fatto una relazione in cui sottolinea la crescita del numero dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e, riguardo il salario minimo, la stessa Inps dichiara che il vero problema è lo scarso numero di ore di lavoro della fascia più debole più che il costo orario. Forza Italia è molto sensibile al tema e ha depositato una proposta di legge in merito", conclude Barelli.