Governo, Benetton: 'Mi sembra buona direzione continuare su strada precedente esecutivo'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Non sono un grande specialista di politica. Mi sembra che continuare sulla strada tracciata da quello precedente può essere una buona direzione". A dirlo è il presidente di Edizione, Alessandro Benetton, rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero le proprie aspettative in vista della formazione del nuovo Governo.

"Penso – afferma parlando con i giornalisti a margine della presentazione del nuovo Innovation Hub a Fiumicino – che occorra tenere presente che i giovani sono risorse irrinunciabili e occorra tenere presente che forse la nuova visione deve essere di trovare anche soluzioni innovative dove le grandi discontinuità macroeconomiche e geopolitiche anche tristissime che viviamo in questo periodo siano un’occasione e uno sprone per pensare a modelli continuamente nuovi , dove non ci deve essere un vincente e un perdente, chi trae benefici e chi no.

Un nuovo modo – sottolinea- che tiene in considerazione le esigenze di tutti".

Il delisting di Atlantia “procede in maniera organica – continua – rispetto alle situazione del mercato e della finanza. Il senso di direzione del nostro punto di vista è quello di assicurarci che Atlantia possa essere un gruppo di cui il Paese vada orgoglioso, orientato alla crescita, alla tecnologia, ai giovani, un gruppo, una piattaforma sicuramente internazionale in cui il punto di vista a lungo termine, che tante volte magari le borse non ti consentono, sia una stella polare irrinunciabile”.

È

"Queste – evidenzia – saranno le direttrici del piano una volta conclusa l’opa. Chiaramente abbiamo un grande partner come Blackstone che è un fondo a tempo indeterminato , proprio per evitare questo conflitto che viviamo tutti noi, in tutti i nostri mestieri tra il breve termine e il lungo termine e provare a guardare più in là con la pazienza che ogni tanto è richiesta", dice ancora Benetton.