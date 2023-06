Governo: Benifei, 'pizzo di Stato? In Francia e Germania ci si dovrebbe dimettere'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Credo che in qualunque Paese europeo un Presidente del Consiglio che parla del fisco come 'pizzo di Stato', della lotta all'evasione con questi termini, si sarebbe dovuto dimettere: di questo parleremmo se fossimo in Francia, in Germania". Cos&ig...

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – "Credo che in qualunque Paese europeo un Presidente del Consiglio che parla del fisco come 'pizzo di Stato', della lotta all'evasione con questi termini, si sarebbe dovuto dimettere: di questo parleremmo se fossimo in Francia, in Germania". Così il capodelegazione Pd a Bruxelles, Brando Benifei, ospite questa mattina a Omnibus su La7.

"Credo che sia molto pericoloso in un Paese come il nostro che ha grossi problemi di credibilità in Europa, con un governo che ogni volta che va al Consiglio europeo apre una dozzina di fronti e a mio avviso non riesce a chiudere neppure uno. Penso ad esempio al tema migranti, su cui continuano a parlare di una svolta che non si capisce dove si è materializzata".