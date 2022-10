Governo, Bergamini (FI): meglio vertice in più che uno in meno

Roma, 12 ott. (askanews) – “Il taglio dei parlamentari è stato fatto senza fare conti con la pratica. La Camera dei Deputati a fine legislatura non ha rinnovato il suo regolamento, come ha invece fatto il Senato. Questo significa che la nuova legislatura a Montecitorio dovrà partire con un’anomalia: lo stesso numero di commissioni permanenti, ma con un numero ridotto di parlamentari”, lo ha spiegato questa mattina Deborah Bergamini (FI), intervistata da The Watcher Post.

“Il motivo? Non c’è stato accordo politico, il Pd in particolare si è opposto. Sicuramente ci saranno problemi di gestione, ma cercheremo di superarli il prima possibile”, ha spiegato. E sulla fase di mediazione in corso per la composizione della squadra di governo ha commentato: “È normale la negoziazione, meglio un vertice in più che uno in meno in questo momento. L’importante non è fare presto, ma fare bene, in modo da mettere le basi per un’azione di governo responsabile ed efficace.

Vedo Giorgia Meloni sta facendo un buon lavoro con grande senso di responsabilità e spirito costruttivo” ha concluso.