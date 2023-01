Governo, Berlusconi assicura: "Noi lo sosteniamo senza rinunciare alla nostra identità"

Così come aveva recentemente fatto Tajani, anche Silvio Berlusconi conferma la lealtà di Forza Italia verso l’attuale governo del nostro Paese.

Il Cavaliere ha rinnovato la sua fiducia verso Giorgia Meloni e ha fatto un cenno al tema del presidenzialismo: “Si potrà entro il 2027.”

Silvio Berlusconi sul governo Meloni: “Sostegno leale per i prossimi 5 anni”

Silvio Berlusconi torna a smentire le voci attorno a possibili malumori all’interno del governo e rinnova la sua fiducia e quella del suo partito verso Giorgia Meloni senza, ovviamente, mai rinunciare ai propri princìpi: “Noi sosteniamo e sosterremo lealmente le decisioni che assumeremo collegialmente.

Ma questo non significa rinunciare alla nostra identità, ma significa dover tenere fede a un patto di lealtà con gli elettori.”

Presidenzialismo, una riforma che richiede tempo

Berlusconi ha fatto anche riferimento alla riforma, tanto cara al Centrodestra, sul tema del presidenzialismo. Il leader di Forza Italia ha confermato la piena necessità di lavorare in quell’ottica allo scopo di avvicinare i cittadini alle istituzioni: “In questa legislatura vi sono davvero le condizioni per realizzare finalmente la riforma.

È una riforma nella quale crediamo profondamente, in Italia come in Europa, secondo il modello degli Stati Uniti, che unisce il massimo della forza e dell’autorevolezza al governo federale, nella materie di sua competenza, come la politica estera e la politica militare e il massimo dell’autonomia su tutto il resto riconosciuta ai singoli Stati e alle altre realtà locali.” Ma quanto si dovrà aspettare per vederla compiuta? L’orizzonte del 2027 è ancora lontano, ma è probabile che per mettere d’accordo le opposizioni servirà tanto tempo.