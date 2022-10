Governo: Berlusconi, 'delusi da no a ministero Giustizia ma saremo leali'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Carlo Nordio è uno straordinario professionista. Condivido le sue posizioni sulla riforma della giustizia. La priorità assoluta è la riduzione della durata dei processi”. Così Silvio Berlusconi nel libro di Bruno Vespa 'La grande tempesta'

A proposito del ‘caso Ronzulli’, nel libro di Vespa Berlusconi nega di aver mai proposto la senatrice come capo delegazione di Forza Italia al governo.

Berlusconi aggiunge che quando non votò per La Russa il gruppo parlamentare al Senato era deluso perché Forza Italia non aveva avuto la presidenza di una Camera. “E anche il no al Ministro della Giustizia ci ha deluso…”, dice a Vespa il presidente di Forza Italia. Non ha sbagliato a dare per scontata l’assegnazione alla Casellati della Giustizia quando così non era?, lo incalza il giornalista. “Ci è stato chiesto quali sarebbero stati i nostri ministri e noi abbiamo risposto: Tajani agli Esteri, Casellati alla Giustizia e Bernini all’Università.

Poi si è parlato dei ministri senza portafoglio. E io ero certo che ci fosse l’accordo”.

Vespa ricorda a Berlusconi quante pene ha passato da presidente del Consiglio per le punture, chiamiamole così, di Gianfranco Fini, Pierferdinando Casini e Marco Follini, suoi alleati del tempo. Forza Italia pensa di riservare a Giorgia Meloni lo stesso trattamento? “Assolutamente no”, risponde il Cavaliere, “Il mio intervento per la fiducia al Senato ha garantito una partecipazione appassionata e leale a sostegno del Governo per i prossimi 5 anni di lavoro”.