Dopo la "batosta" avuta dalla scelta dei ministri, Silvio Berlusconi ora va in all in con i sottosegretari. Ecco gli 8 nomi da presentare al governo.

Silvio Berlusconi sta puntando ai sottosegretari e nella sua lista i nomi sono ben otto. Tra matricole e vecchi forzisti ecco i papabili del Cavaliere.

Governo, Berlusconi e i sottosegretari papabili: spuntano 8 nomi

Probabilmente ci sarà un incontro a via della Scrofa tra gli esponenti di Forza Italia e quelli di Fratelli d’Italia, premier Meloni inclusa, ma è solo un’ipotesi.

Dopo la “delusione” dei ministeri, nonostante Forza Italia abbia anche un vicepresidente, gli azzurri vogliono rifarsi con i sottosegretari e Berlusoni ha bloccato una lista con 8 nomi che, ovviamente non sono ufficiali. Come riporta l’adnkronos i papabili sono: Valentino Valentini, Francesco Paolo Sisto, Alberto Barachini e il capogruppo uscente della Camera, Paolo Barelli, Matteo Perego e Giuseppe Mangiavalori, Matilde Siracusano e Ugo Cappellacci.

I probabili “esclusi”

Da questi nomi presi dal cilindro, sarebbero stati però “esclusi” nomi importanti che militano da tempo in Forza Italia.

Sestino Giacomoni, Gregorio Fontana e Valentina Aprea. Il termine esclusi tra virgolette e il condizionale sono d’obbligo perchè questi 3 esponenti del partito sono solo dati in calo, non è detto che non possano, all’ultimo minuto, sostitutire qualcuno.