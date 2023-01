Home > Video > Governo, Berlusconi: Meloni sarà buon premier, non ne vedo altri Governo, Berlusconi: Meloni sarà buon premier, non ne vedo altri

Lesmo (Mb), 16 gen. (askanews) – “Meloni è una persona assolutamente intelligente e capace. Sarà un buon premier per i prossimi anni per gli italiani e d’altronde non vedo in circolazione altre persone che possano a lei paragonarsi”. Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, a margine dell’apertura della campagna elettorale di Fi a villa Gernetto. La consulta poco? “Ci sentiamo, dobbiamo intensificare i nostri rapporti soprattutto per mettere a frutto la mia esperienza internazionale”, ha concluso.

