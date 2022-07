Governo: Berlusconi, 'noi non abbiamo nessuna responsabilità, FI sempre leale'

Roma, 21 lug (Adnkronos) – "I 5 stelle, in profonda crisi di consenso, hanno abbandonato la maggioranza che sosteneva il governo Draghi. Noi non abbiamo nessuna responsabilità di quello che è successo. Noi pensavamo o di andare avanti con il governo Draghi fino a fine legislatura, eravamo stati leali in tutto i il tempo del governo Draghi e volevamo continuare a essere responsabili e leali.

Io ero stato il primo a proporre un governo di unità nazionale con Draghi presidente". Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg2.