Governo, Bernini (Fi): no a fiducia su risoluzione Casini

Roma, 20 lug. (askanews) – “In queste ore si è consumata una crisi che non è stata né voluta, né causata, né provocata da Forza Italia. La fiducia di oggi andava costruita in altro modo. Fino alla fine abbiamo posto un exit strategy per continuare un cammino comune. Una soluzione di mediazione che purtroppo non è stata ascoltata”, Lo ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi.

“Con amarezza il gruppo di Forza Italia – Udc non parteciperà al voto di fiducia posta dal governo sulla risoluzione del senatore Casini”, ha concluso.