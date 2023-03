Governo: Boccia, 'dannoso su appalti e incapace su Pnrr'

Roma, 31 mar. (Adnkronos) - “Le cronache di questi giorni ci dicono che siamo di fronte ad un governo dannoso per il Paese e incapace di affrontare i nodi urgenti che bisogna sciogliere per permettere all’Italia di ripartire". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco...

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – “Le cronache di questi giorni ci dicono che siamo di fronte ad un governo dannoso per il Paese e incapace di affrontare i nodi urgenti che bisogna sciogliere per permettere all’Italia di ripartire". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"Abbiamo davanti i balbettii di un esecutivo che non sa cosa rispondere all’Europa che ci sta richiamando ai nostri impegni sul Pnrr. In Senato assistiamo a continui rinvii sul decreto che secondo la Meloni dovrebbe servire a semplificare l’acquisizione delle risorse ma che invece rischia di farci perdere tempo e denaro. Non contento di questo il governo, per far contento Salvini, vara un nuovo codice appalti criticato ieri dall’Anac e oggi dal presidente di Confindustria Bonomi e ragiona di scudi e condoni per proteggere gli evasori".

"Per questo è necessario che ci sia un confronto in Parlamento al più presto: la campagna elettorale è finita da mesi e il Paese attende scelte e decisioni chiare da parte di un governo che sta facendo solo propaganda e mette a rischio la nostra credibilità in Europa”.