Governo: Boccia, 'dopo caos assegno unico ancora più urgente Giorgetti in aula'

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Aspettiamo Giorgetti in aula dal 3 Luglio scorso, quando abbiamo depositato una richiesta urgente, firmata da tutte le opposizioni in Senato, sugli equilibri finanziari legati ai Lep, a causa del decreto spaccaitalia di Calderoli, mai garantiti nel Bilancio triennale approvato l’anno scorso e ignorati nel Def fantasma approvato quest’anno". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Ma il Ministro dell’Economia, non rispettando le regole parlamentari, continua a sfuggire al confronto in aula. Ora siamo in una situazione ancora più surreale con il governo costretto a rimangiarsi in poche ore scelte che voleva fare per recuperare risorse per il Bilancio 2025-2027. Il caos sull’assegno unico, tra mezze ammissioni e repentine smentite, è sotto gli occhi di tutti. Il Governo è nel pallone e non sa che pesci prendere per costruire una manovra che forse non riuscirà a confermare nemmeno le misure varate l’anno scorso".

"Dovremo tra poco sottoporre all’Europa la legge di Bilancio dopo le nuove regole del patto di stabilità, trattate da Giorgetti e Meloni, e l’esecutivo è nel buio più totale. Per questo ribadiamo la nostra richiesta: è necessario che il Ministro dell’Economia venga al più presto in aula a dire al Parlamento e al Paese la verità sui conti, sulle risorse che servono a garantire i Lep, e dove reperirà le risorse per garantire il taglio del cuneo, la riduzione dell’Irpef, la tutela della sanità e della scuola pubblica. Siamo di fronte ad un esecutivo che sta solo sfasciando l’Italia con il premierato e l’autonomia differenziata, che spreca le risorse del Pnrr, in cui non ha mai creduto e si conferma incapace di governare il nostro Paese”.