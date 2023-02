Governo: Boccia, 'in disaccordo con Bonaccini, nulla di condivisibile in esecutivo Meloni'

Governo: Boccia, 'in disaccordo con Bonaccini, nulla di condivisibile in...

Roma, 16 feb.

(Adnkronos) – “Giorgia Meloni e il centrodestra sono nostri avversari, senza se e senza ma. Da rispettare, ma avversari, lontani anni luce dalla nostra visione di società. Non c'è nulla di condivisibile, né nel loro programma, né nel loro metodo di governo". Così Francesco Boccia, senatore Pd e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso del Partito democratico, in diretta a L'Aria che Tira, su La7.

"Giorgia Meloni arriva a Palazzo Chigi anche a causa degli errori del centrosinistra e delle imperdonabili divisioni.

Anche per questo siamo in disaccordo con il giudizio espresso da Bonaccini sulla Presidente del Consiglio. Questi primi mesi di governo sono stati disastrosi e lo sottolineiamo ogni giorno in Parlamento e nel Paese. Noi siamo e saremo la vera alternativa per dare ai giovani italiani un futuro migliore di quello al quale vanno incontro con le politiche dissennate di questa maggioranza fondata su un patto di potere".

"Il Pd, e spero un nuovo Pd, sarà in campo per affermare e difendere le ragioni degli ultimi e lotterà per una società più giusta.

Lo farà con Elly Schlein segretaria che è l'unica speranza di vero rinnovamento. Gli italiani che vogliono garantire un futuro ai loro figli vadano a votare ai gazebo e scelgano l'unica possibilità di far crescere la sinistra in Italia”.