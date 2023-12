Governo: Boccia, 'invece di attaccare Schlein Meloni parli dei problemi Paese'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Gli attacchi di Meloni ad Atreju? A me è sembrata qualche frase buttata lì, la reazione di una leader in grande difficoltà che anziché parlare dei problemi degli italiani ha trovato il tempo di attaccare la leader dell’opposizione&...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Gli attacchi di Meloni ad Atreju? A me è sembrata qualche frase buttata lì, la reazione di una leader in grande difficoltà che anziché parlare dei problemi degli italiani ha trovato il tempo di attaccare la leader dell’opposizione". Così il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, conversando con i giornalisti.

"Speravamo dicesse qualcosa sulle pensioni, sul carovita, sul dramma che vivono gli italiani ogni giorno: famiglie che non riescono con questi stipendi a fare la spesa, anziani che non hanno certezze quando entrano negli ospedali. Invece lei ha parlato di Elly Schlein. Abbiamo trovato molto grave tutto questo, tra l’altro in un quadro di crescente isolamento del nostro Paese in Europa che ci preoccupa molto. E’ stata l’ennesima sceneggiata di una leader che non ha un’idea del Paese e continua a costruirsi nemici. La sua nemica principale è Elly Schlein, noi andiamo avanti pensando all’alternativa per il Paese”.