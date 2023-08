Governo: Boccia (Pd), 'i suoi nemici sono gli ultimi, il Sud, gli enti locali'

Roma, 5 ago (Adnkronos) - "La ministra Calderone ieri in aula al Senato ha pronunciato una frase tanto banale quanto sconcertante: ‘nel lavoro la soluzione alla povertà’, ma il nodo è come lo Stato offre un sostegno ai più poveri e come crea opportunità d...

Roma, 5 ago (Adnkronos) – "La ministra Calderone ieri in aula al Senato ha pronunciato una frase tanto banale quanto sconcertante: ‘nel lavoro la soluzione alla povertà’, ma il nodo è come lo Stato offre un sostegno ai più poveri e come crea opportunità di lavoro a cittadini e cittadine in condizioni di difficoltà e, spesso, anche non scolarizzate. La povertà non è una scelta di vita”. Lo dice il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Fanpage.

"Hanno intercettato un nemico: gli ultimi, il Sud, l’Italia delle aree interne che si spopolano, gli enti locali che non possono ribellarsi. Si è visto con la cancellazione del Reddito di cittadinanza, con il No al salario minimo, con il No ai nostri emendamenti alla delega fiscale con cui chiedevamo che si istituisse un fondo di perequazione in favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, per garantire il superamento delle disuguaglianze sul nostro territorio”, aggiunge Boccia.