Governo: Boccia (Pd), 'nulla per il Paese, illiberale nell’animo e privo di senso dello Stato'

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Salario minimo? Il governo è contrario. Progetti del Pnrr da modificare e nuova governance? Non pervenuti. Mes? Rinviato a dopo le vacanze. Un governo fermo che non da una risposta al Paese. Ma un governo prontissimo e agilissimo nel predisporre decreti e riforme per ogni accadimento contrario ai loro interessi di bottega. L’ultimo annuncio è quello riguardante la riforma dell’avviso di garanzia, visto che in queste ore un altro esponente del governo Meloni è stato indagato". Lo dice, in una nota, Francesco Boccia, capogruppo in Senato del Partito democratico.

"La verità è che siamo di fronte a un governo incapace di affrontare le urgenze di cittadini e imprese, di contrastare l’aumento dell’inflazione e del costo della vita, illiberale nell’animo, allergico a qualsiasi controllo, sia quello della Corte dei Conti o degli Uffici del bilancio, privo di qualsiasi senso dello Stato e delle istituzioni", conclude il presidente dei senatori dem.