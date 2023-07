Governo: Boccia (Pd), 'parole Tajani confermano che unità maggioranza è di cartapesta'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Questa mattina Giorgia Meloni nell’intervista al Corriere parla di accordo innaturale tra popolari e socialisti in Europa prefigurando alleanze fantasiose tra conservatori popolari e destra. Nelle stesse ore Salvini è costretto ad annullare un incontro con Marine Le Pen perché il coordinatore di Forza Italia, nonché vicepremier, Antonio Tajani boccia in tv, con parole nette, qualsiasi ipotesi di dialogo con l’estrema destra francese e con l’Afd tedesca. La Lega reagisce dicendo che i diktat di Tajani sono inaccettabili, accusandolo di voler continuare a governare in Europa con i socialisti e con Macron. Benvenuti nel meraviglioso mondo della destra italiana!". Così Francesco Boccia, icapogruppo del Partito democratico in Senato.

"Basta solo questo per capire che in vista delle elezioni europee assisteremo a una cannibalizzazione tra le forze della maggioranza che confermerà che la loro unità è di cartapesta. La guerra sotterranea tra la Meloni e Salvini continuerà nei prossimi mesi e sarà interessante capire cosa farà quello che resta di Forza Italia. Purtroppo il vero rischio è che il nostro Paese finisca per essere paralizzato da veti e divisioni che bloccheranno l’azione del nostro governo e lo isoleranno ancora di più in Europa sui principali dossier”, ha concluso il senatore dei dem.