Governo: Bonaccini, 'attorno a Meloni qualcuno deve far conti con la storia'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Non considero Meloni una fascista e non vedo il rischio di un ritorno del fascismo. Certo attorno a lei c'è qualche figura che qualche problema di regolamento di conti con la propria storia ce l'ha. In quale Paese può esserci la seconda carica dello Stato che va orgoglioso di avere in casa i trofei di Mussolini e fascisti?". Così Stefano Bonaccini a 'Gli incontri del principe'.