Governo: Bonaccini, 'Conte incomprensibile, rischia fine di Bertinotti'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Io questa crisi proprio non la capisco. Posso accettare e capire che Giuseppe Conte e M5S possa chiedere di avere più attenzione sull'agenda sociale e mi pare che Draghi abbia detto di essere disponibili a valorizzare alcuni punti presentati ma mi domando: se cade il governo Draghi coloro che dovrebbero essere i destinatari sarebbero più o meno tutelati? Io con Conte ho lavorato bene e abbiamo affrontato insieme la pandemia, ma oggi faccio davvero fatica a comprendere come si possa mettere a rischio il governo per finire di essere ricordati come Bertinotti che fece cadere il governo Prodi" e poi vinse la destra.

Così Stefano Bonaccini a L'aria che Tira su La7.